«Приме» не дали прикурить. Под Петербургом остановили нелегальное производство сигарет

Ангар с залежами табака нашли в Ломоносовском районе Ленобласти. С помощью рук приезжих творились пачки «Примы». Самая дешёвая марка сигарет даёт мощный приход на нелегальном рынке.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 21 марта оперативники управления «К» посетили производство сигарет в деревне Разбегаево. Подпольный цех специализировался на выпуске одной из наиболее часто подделываемых марок марок – сигарет «Прима». Ежемесячно выпускалось около 800 тысяч пачек. Стоимость одной выходила почти в 10 раз меньше, чем в магазине.

В производстве задействовали работников из Средней Азии. Оборудованную линию для фасовки оперативники оценили минимум в 10 миллионов рублей. На месте нашли тюки с табаком, коробки с фирменными красными пачками и поддельные акцизные марки.

По информации нашего издания, прибывшие в Петербург из Москвы оперативники управления «К» застали мастеров сигаретных дел за процессом только с третьей попытки. В предыдущие два приезда табачный цех успевал оперативно закрыться. Внимание именно к этому производству связано с фигурой серьёзного игрока на рынке, проживающего в Петербурге.