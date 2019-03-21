МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собак. Реабилитированы шарпей, терьер и овчарки

Резкая критика профессионального сообщества и граждан вынудила МВД в пять раз сократить список потенциально опасных пород собак, которых запрещено выгуливать без поводка и намордника. Из 69 пунктов, в том числе с придуманными породами, остались тринадцать.

К сокращению списка привело общественное обсуждение законопроекта на портале правовых актов. Оно закончилось 21 марта, о результатах сегодня в Госдуме докладывал составитель перечня, сотрудник МВД России Алексей Беззубов. Он признал, что пород в списке осталось тринадцать. Под давлением общественности и кинологической федерации ярлык потенциально опасных снят с шарпеев, терьеров, овчарок. В основном, остались бульдоги и их разновидности, а также питбульмастиф и некоторые другие.