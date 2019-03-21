Россельхознадзор запретил транзит яблок из Турции через Белоруссию

Россельхознадзор запретил реэкспорт турецких яблок в Россию из Белоруссии в связи с высокими рисками ввоза «санкционной» продукции, сообщила пресс-служба ведомства вечером 21 марта.

«В связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через Беларусь «санкционной» продукции под видом продукции, произведенной в Турции, Россельхознадзор принял решение с 22.03.2019 года запретить реэкспорт свежих яблок, происхождением Турецкая Республика, из Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре пояснили, что такое решение было принято в связи с наблюдающимися поставками в Россию через Белоруссию плодоовощной продукции, на которую распространяется российское продовольственное эмбарго.

Ведомство неоднократно обращало внимание Минска на необходимость проведения мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции, которая растаможена в Белоруссии и сертифицирована для реэкспорта в Россию. Однако случи ввоза продукции, попадающей под продэмбарго, по-прежнему продолжаются, отметили в ведомстве.

В качестве примера Россельхознадзор сообщил о резком увеличении в марте текущего года поставок в Россию свежих яблок, которые по документам были произведены в Турции и сопровождались реэкспортными сертификатами, выданными в Белоруссии. При этом поставки яблок осуществлялись по схеме Турция — Латвия — Белоруссия — Россия, что вызвало сомнение в их легальности.