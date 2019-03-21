Из Минкульта уволили 56 сотрудников после проверки Счетной палаты. Дирекция по строительству полностью обновляется

Министерство культуры России после проверки Счетной палаты уволило руководителя, главного бухгалтера и еще несколько десятков сотрудников из дирекции по строительству, реконструкции и реставрации. Об этом 21 марта пишет РБК.

Напомним, аудиторы заявили, что дирекция оплатила невыполненные работы на 51,4 млн рублей и нанимала низкоквалифицированных проектировщиков. В Минкульте решили полностью обновить управленческую команду. Из 132 сотрудников дирекции за 2018 год были уволены 56 человек.

В Минкульте заявили, что о нарушениях знали и до проверки Счетной палаты, а с выводами аудиторов в ведомстве согласны. В обновленной дирекции по строительству появится замруководителя по аудиту и контролю, которому будут подчиняться контрольно-ревизионное управление и отдел внутреннего аудита и выездных проверок.

Отметим, по мнению Счетной палаты, дирекция Минкульта сорвала сроки работ по 12 объектам — среди них, например, комплекс зданий Литературного института в Москве, музей-заповедник «Рязанский кремль» и Музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге. По всем нарушениям материалы отправлены в Генпрокуратуру.