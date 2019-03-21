ИП певицы Юлии Началовой закрыто в связи со смертью. Она успела выполнить всего один контракт

Статус индивидуального предпринимателя Юлии Началовой-Алдониной аннулирован в связи со смертью, пишет 47news со ссылкой на данные картотеки «СПАРК-Интерфакс».

Изменения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесли 18 марта. По закону закрытие ИП в связи с уходом из жизни происходит автоматически после того, как в налоговую из органов ЗАГСа поступает информация о том, что бизнесмен умер. Оперативное закрытие ИП может говорить о том, что Началова не оставила долгов.

В списке сделок предпринимательницы числится только один контракт. 25 ноября 2017 года накануне Дня матери по заказу Московской дирекции массовых мероприятий певица выступила в концертном зале правительства Москвы. Её гонорар составил 397 850 рублей. В том же концерте приняла участие петербургская певица Татьяна Буланова.

ИП певицы было зарегистрировано на двойную фамилию Началова-Алдонина. В браке с футболистом Евгением Алдониным звезда состояла с 2006 по 2011 год.

Сегодня певицу Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Певица скончалась 16 марта в больнице. Ее госпитализировали с заражением крови. Сепсис стал следствием подагры.