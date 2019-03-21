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Власть
21.03.2019 19:33
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Смольный до конца года пообещал расселить 5 аварийных домов и умолчал об остальных

Власти Петербурга за счет Фонда реформирования ЖКХ завершат программу расселения аварийного жилья до 2020 года. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба администрации города. Правда, в пресс-службе умолчали о том, что в программу попали только пять домов, которые были признаны аварийными больше двух лет назад. 

До 1 января 2020 года новое жилье получат 450 горожан. Завершат расселение зданий, которым присвоили статус аварийных, до 2017 года. Для переезда петербуржцев в новые дома понадобится 290 млн рублей.

При этом своей очереди, по данным жилищного комитета на 19 июня 2018 года, дожидаются более 220 домов из списка аварийных и признанных негодными для проживания. Всего таких зданий в Петербурге насчитали 390, из них 132 расселены. Еще 11 находились в процессе расселения. 

Во время совещания Беглова с главой наблюдательного совета фонда Сергеем Степашиным и генеральным директором фонда Константином Цициным, которое состоялось 21 марта, градоначальник пообещал отправить заявку в фонд до конца дня. 

Кроме того, Степашин пообещал, что поможет Петербургу добиться от Министерства культуры выделения дополнительных средств на капитальный ремонт домов из числа объектов культурного наследия.

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