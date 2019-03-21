В поисках отравителя воздуха в Купчино сотрудники Водоканала заглянули в 23 люка. В одном из них увидели радужную плёнку

Воздух во Фрунзенском районе Петербурга испортил колодец Водоканала. В канализационную сеть слили маслянистую жидкость. Об этом «Фонтанке» рассказали на предприятии 21 марта.

Зловонный люк нашли у 15-го дома на проспекте Славы. Выдал его бензиновый аромат. Внутренности колодца покрыла радужная плёнка. Для устранения запаха специалисты провели промывку. Факт правонарушения зафиксировала полиция.

В поисках источника «газового» запаха рабочие осмотрели 23 колодца и около двух километров сетей. Душок шёл от перекрёстка проспекта Славы и Будапештской улицы с утра 21 марта.