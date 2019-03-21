Саратовский судья проклял пензенского коллегу и отправился за решётку

Судью Саратовского областного суда Владимира Стасенкова признали виновным в покушении на мошенничество. Решение вынес Пензенский областной суд 21 марта, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Как полагает следствие, Стасенков пообещал приговорённому к восьми годам колонии вернуть дело на новое рассмотрение и завершить его оправдательным приговором. Свои услуги он оценил в 15 млн рублей. Задержали судью при получении 150 тысяч рублей и муляжа на сумму в пять миллионов.

Стасенкова приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. После оглашения приговора бывший саратовский судья обратился к пензенскому коллеге со словами: «Будь ты проклят». Вину он не признал, пишет «Пенза-пресс». Владимира Стасенкова взяли под стражу в зале суда.