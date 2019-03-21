Фан-зону Евро-2020 организуют на Конюшенной площади. Дворцовую оставят для туристов

Фан-зону чемпионата Европы по футболу 2020 года в Петербурге организуют на Конюшенной площади, как и во время чемпионата мира. Об этом рассказал «Фонтанке» 21 марта вице-губернатор Владимир Кириллов.

По его словам, оргкомитет Евро-2020 обращался к правительству Петербурга и руководству Эрмитажа с просьбой разместить фан-зону на Дворцовой площади.

«Мы отказались по нескольким причинам. Во-первых, в случае организации фан-зоны на Дворцовой ее фактически придется закрыть на месяц, а у нас туристический город и это туристическое место. Во-вторых, мы планируем провести там "Алые паруса" и "Классику на Дворцовой"», – отметил вице-губернатор.

Он добавил, что директор Эрмитажа Михаил Пиотровский также выступил против размещения фан-зоны рядом с музеем. В связи с этим фан-зона расположится на Конюшенной площади, как и в 2018 году.

Во время чемпионата мира по футболу фан-зону в Петербурге посетили 1 303 464 человека. В среднем на площадку ежедневно приходили около 43 тысяч человек.