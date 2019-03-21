Пошлый жест после игры с «Атлетико» обойдется Роналду в 20 тысяч евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал дисквалифицировать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (Мадрид). Вместо этого звездному форварду 21 марта назначили штраф в размере 20 тысяч евро, но вряд ли это станет проблемой для него, с учетом годовой зарплаты в 31 млн евро.

Напомним, первый матч между командами в Мадриде завершился со счетом 2:0 в пользу «Атлетико». Главный тренер испанской команды Диего Симеоне приложил руки к паху и энергично подергал ими сначала в сторону соперников, потом — трибун. Этот момент попал в телетрансляцию. Симеоне после этого тоже был оштрафован на 20 тысяч евро.

В ответной встрече, в которой «Ювентус» выиграл 3:0 (все три мяча забил Роналду), обеспечив себе выход в четвертьфинал, Криштиану повторил поведение Симеоне в еще более экспрессивной манере.