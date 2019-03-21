ВТБ требует в петербургском суде от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей. Они выводили деньги и скрывали признаки банкротства, считают в банке

ВТБ хочет привлечь к субсидиарной ответственности бывших акционеров обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро». Кредитная организация подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти на общую сумму 250 млрд рублей к Ольге и Александру Плешаковым, а также к главе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяне Анодиной, которая является матерью Александра Плешакова и была акционером «Трансаэро» с долей 3%. Первое заседание по делу состоялось 19 марта.

По мнению кредитной организации, руководство «Трансаэро» задним числом изменяло финансовую отчетность, выводило деньги через дочерние компании, а также скрыло факт, что предприятие имело признаки банкротства еще в 2012 году. Кроме того, акционеры заключили ряд сделок, которые причинили существенный вред кредиторам.

В 2017 году авиакомпания «Трансаэро» признана банкротом и в настоящее время находится в процедуре конкурсного производства. После банкротства возбудили уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями. В качестве подозреваемых по нему проходят глава Росавиации Александр Нерадько и бывший гендиректор Дмитрий Сапрыкин, в сентябре сложивший аналогичные полномочия в авиакомпании «Россия».