Петербургская «Северная верфь» построит четыре новых траулера-фабрики для мурманского холдинга

Судостроительный завод «Северная верфь» начал работать над исполнением контракта для мурманского рыбопромышленного холдинга «Норебо» на четыре траулера с функцией переработки рыбы производительностью 100 тонн в сутки каждый. Об этом 21 марта заявил гендиректор верфи Игорь Пономарев на церемонии по закладке очередного траулера «Капитан Геллер».

Четыре новых траулера должны будут работать на мурманский холдинг в водах Дальнего Востока. Суда этого проекта, №170701, предусматривают безотходную глубокую переработку рыбы в условиях открытого моря — благодаря небольшой фабрике, монтируемой прямо на каждый из траулеров. Фабрика должна производить охлажденные рыбную муку, филе, фарш, икру, печень. Траулеры способны добывать 150 тонн рыбы ежесуточно, из них 100 тонн в сутки могут быть переработаны на судовой фабрике.

Благодаря новому контракту, общее количество траулеров, которые «Северная верфь» должна построить для мурманского холдинга, достигнет десяти. Сейчас на петербургском заводе строят первые из серии, «Капитан Геллер» и заложенный в ноябре прошлого года «Капитан Соколов».

Первые два судна должны быть переданы входящему в мурманский холдинг АО «Рыбпроминвест» до конца 2021 года.

Объем контрактов не раскрывается. Однако «Северная верфь» оговаривает, что строительство судов оплачивается за счёт собственных средств «Норебо» и кредитов Сбербанка.

«Это самая большая серия судов, заказанная в новейшей истории завода», – заявил гендиректор верфи Игорь Пономарев.

Сейчас в портфеле завода также четыре траулера-ярусолова. В конце марта должна состояться закладка третьего судна в рамках контракта с карельской «Рыболовецкой компанией «Вирма», заказчиком четвертого стало архангельское ООО «Глобус».