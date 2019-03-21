Volvo борется с ДТП «шпионом в салоне». И открывает карты другим компаниям

Шведская компания Volvo, известная своим многолетним лидерством в области безопасности на дорогах, представила несколько новых технологий и одну глобальную инициативу. Она готова бесплатно поделиться своими знаниями.

Volvo выявила три важные причины аварий на дорогах: превышение скорости, вождение под действием алкоголя или других веществ и ситуации, когда водитель отвлекается, например, на смартфон или разговор. Для «лечения» этих «грехов» у Volvo есть рецепты.

В ходе презентации 20 марта компания представила новаторскую технологию контроля, которая не позволит водителю управлять машиной, если обнаружит, что тот находится под воздействием алкоголя или наркотиков, пишет Motoring. Технология мониторинга станет стандартным оборудованием для всех автомобилей Volvo начиная с 2020 года. Используются установленные в салоне камеры, которые отслеживают поведение водителя, его концентрацию и отвлекающие факторы. В случае обнаружения отклонений в поведении человека за рулем система сначала попытается привлечь его внимание, а в случае неудачи плавно припаркует автомобиль у обочины и вызовет полицейских или медиков.

Конечно, такое «вторжение в личную жизнь» далеко не всем нравится. «Нужен ли нам шпион в автомобиле?» – задается вопросом издание Business Motoring. Не приведет ли такая «автоматизация» к еще более безответственному поведению водителей, да и смогут ли камеры надежно определять, пьян ли водитель, исходя лишь из его поведения?

Надо отметить, что такая технология внедряется не только Volvo. Японская Subaru еще в начале прошлого года объявила, что новый Forester будет оборудован внутрисалонными камерами, которые не только узнают водителя «в лицо» и не позволят управлять машиной «чужому», но и отследят поведение человека за рулем – степень его усталости или опьянения.

Вторая новинка, показанная Volvo, – «умный ключ» Care Key, позволяющий ограничить максимальную скорость. По идее, это должно умерить пыл любителей погонять, правда, если кто-то более ответственный правильно запрограммирует устройство. Другими словами, Care Key пригодится тем родителям, которые доверяют автомобили своим совершеннолетним детям, но боятся за их поведение.

«Умный ключ», ограничивающий скорость, тоже не новинка на автомобильном рынке. Аналогичная технология есть у Ford, она называется Intelligent Access Key. Другое дело, что у «Форда» это опция, а шведы собираются сделать свой «умный ключ» стандартным оборудованием одновременно с введением глобального ограничения максимальной скорости всех своих автомобилей уже с 2020 года.

Все эти технологии – часть более чем полувековых усилий Volvo в области безопасности автомобилей. Именно шведы первыми внедрили в своих автомобилях в 1959 году трехточечные ремни безопасности, ставшие теперь общемировым стандартом.

За эти шесть десятков лет компания накопила огромный опыт в области создания систем пассивной и активной безопасности автомобилей. И вот теперь она объявляет, что готова поделиться всем своим опытом с другими автопроизводителями. Инициатива получила название «Проект E.V.A.» – Equal Vehicles for All. В рамках нее Volvo открывает беспрепятственный доступ к накопленным знаниям в этой области.