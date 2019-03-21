Ярмарка квартир в ГК «Лидер Групп»

предоставлено компанией OOO "Лидер Групп"

Только с 21 по 31 марта, в ряде жилых комплексов компании «Лидер Групп» действуют скидки до 5000 рублей на каждый квадратный метр*.

Весна в Петербурге особенно богата на разные ярмарки и выставки недвижимости. Вот и «Лидер Групп», не отставая от общего тренда, уже традиционно, объявляет свою весеннюю акцию «Ярмарка квартир»*.

В акции учувствуют жилые комплексы: «Балканы», «Капитан Немо», LENINGRAD, «Небо Москвы», «Медалист», «Босфор», «Царский двор», «Богатырь 2», «Богатырь 3», «Сириус А», «Сириус В», все очереди YOGA, «Территория» и «Три кита», а также «Девятый вал 2» и VITAMIN.

Более подробно об условиях акции можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online-сервисом lidgroup.ru/flats/ и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

*Сроки акции: с 21 по 31 марта 2019 года. Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Организатор акции: OOO "Лидер Групп", ИНН 7842350200, юр. адрес: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения по телефонам отдела продаж: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/, ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/, ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/, ЖК «Небо Москвы» – застройщик ООО «Смоленское», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nebomoskvy/, ЖК «Медалист» – застройщик ООО «Рубеж», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/medalist/, ЖК «Босфор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Трилогия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bosfor/, ЖК «Царский двор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Царский Двор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/tsarskiydvor/, ЖК «Богатырь 2» – застройщик ООО «Север-Комплект», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr2/, ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/, ЖК «Сириус А» – застройщик ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusa/, ЖК «Сириус В» – застройщик ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusb/,ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/, ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/, ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/, ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/, ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/, ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/, ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/, ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/, ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/, ЖК «Девятый вал 2» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Времена года», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/devyatyyval2/, ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/