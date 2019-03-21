18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +2
$ 63.74р
72.79р
20:14 21.03.2019
Расширенный поиск

Недвижимость
Публикуется на правах рекламы
21.03.2019 17:53
Печать

Ярмарка квартир в ГК «Лидер Групп»

Ярмарка квартир в ГК «Лидер Групп»

предоставлено компанией OOO "Лидер Групп"

Только с 21 по 31 марта, в ряде жилых комплексов компании «Лидер Групп» действуют скидки до 5000 рублей на каждый квадратный метр*.

Весна в Петербурге особенно богата на разные ярмарки и выставки недвижимости. Вот и «Лидер Групп», не отставая от общего тренда, уже традиционно, объявляет свою весеннюю акцию «Ярмарка квартир»*.

В акции учувствуют жилые комплексы: «Балканы», «Капитан Немо», LENINGRAD, «Небо Москвы», «Медалист», «Босфор», «Царский двор», «Богатырь 2», «Богатырь 3», «Сириус А», «Сириус В», все очереди YOGA, «Территория» и «Три кита», а также «Девятый вал 2» и VITAMIN.

Более подробно об условиях акции можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online-сервисом lidgroup.ru/flats/ и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru
Официальная группа «Вконтакте» vk.com/lider_official
Instagram lidgroup_spb

ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте! 

*Сроки акции: с 21 по 31 марта 2019 года. Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Организатор акции: OOO "Лидер Групп", ИНН 7842350200, юр. адрес: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения по телефонам отдела продаж: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ). 

Справка о компании «Лидер Групп» 

ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/, ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/, ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/, ЖК «Небо Москвы» – застройщик ООО «Смоленское», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nebomoskvy/, ЖК «Медалист» – застройщик ООО «Рубеж», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/medalist/, ЖК «Босфор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Трилогия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bosfor/, ЖК «Царский двор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Царский Двор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/tsarskiydvor/, ЖК «Богатырь 2» – застройщик ООО «Север-Комплект», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr2/, ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/, ЖК «Сириус А» – застройщик ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusa/, ЖК «Сириус В» – застройщик  ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusb/,ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/, ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/, ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/, ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/, ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/, ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/, ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/, ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/, ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/, ЖК «Девятый вал 2» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Времена года», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/devyatyyval2/, ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
Ксения Потеева
21.03.2019 18:30

Группа RBI – партнер «Золотого пера 2018»

Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») стала официальным партнером XXIV профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо».
предоставлено компанией OOO "Лидер Групп"
21.03.2019 17:53

Ярмарка квартир в ГК «Лидер Групп»

Только с 21 по 31 марта, в ряде жилых комплексов компании «Лидер Групп» действуют скидки до 5000 рублей на каждый квадратный метр*.
фото предоставлено «Петербургская Недвижимость»
21.03.2019 16:19

«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Ипотечный уикенд»

С 21 по 24 марта только в «Петербургской Недвижимости» – специальные условия клиентам, приобретающим квартиру в ипотеку
BOAnet.at
21.03.2019 15:19

MBA в Вене со стипендией WU Executive Academy

До 31 мая 2019 года можно принять участие в конкурсе стипендий Professional MBA, покрывающих до 50% стоимости обучения.
LEGENDA Intelligent Development
21.03.2019 15:11

Что такое жилье бизнес-класса, и кто его покупает

Несмотря на то, что на рынке недвижимости понятие «жилье бизнес-класса» существует уже давно, многие так и не поняли, что это за «бизнес», и кто его покупатель.
Setl City
21.03.2019 13:22

Setl Group устанавливает оборудование в новых детских садах ЖК «GreenЛандия»

Холдинг Setl Group приступил к комплектации двух встроенных детских садов в жилом комплексе комфорт-класса «GreenЛандия» неподалеку от метро «Девяткино».
Ян Фельдман/ фото предоставлено ЗАО «Ленстройтрест»
21.03.2019 12:43

Ян Фельдман назначен директором по маркетингу ГК «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» сообщает о новом назначении. Дирекцию по маркетингу возглавил Ян Фельдман. В круг его обязанностей будет входить формирование продукта и политики ценообразования компании, разработка и реализация маркетинговой стратегии, продвижение и повышение конкурентоспособности объектов «Ленстройтреста».
ПСК
21.03.2019 11:20

Цены на жилую недвижимость: прогноз резкого роста не оправдался

Предрекавшегося рядом экспертов резкого повышения стоимости квадратного метра в начале 2019 года не произошло. В то же время ситуация на рынке неоднородная: часть компаний увеличивает стоимость квадратного метра, часть, наоборот, не видит причин для повышения. Среди таких компаний петербургская «ПСК», не повышавшая цены в январе-марте.
ПСК
21.03.2019 11:11

Коммерческие помещения в Славянке: новые возможности для бизнеса

В строящемся на юге Санкт-Петербурга жилом комплексе «Славянка» по адресу Ростовская ул., 24 открыты продажи универсальных коммерческих помещений площадью 101,7 и 101,9 кв. м.
АО «Строительный трест»
21.03.2019 11:08

В ЖК NEWПИТЕР открылись новые шоурумы

В марте 2019 года в жилом квартале NEWПИТЕР открылись шоурумы, демонстрирующие обновленные варианты отделки от застройщика. Они расположены на втором этаже 7 лота, рассчитанного на 171 квартиру. Стоимость работ составляет от 15 000 рублей за квадратный метр.
Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
21.03.2019 10:53

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» готов на 80%

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», приступил к завершающей стадии строительства шестого детского сада в ЖК «Северная долина». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на лето текущего года.
фото предоставлено компанией ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
21.03.2019 10:21

«Если очень захотеть – можно в космос улететь», или как в Петербурге прошел межгалактический «Мировой Новый год»

Карусели, батуты, сухой бассейн, гигантские шахматы и бильярд, надувной лабиринт, мастер-классы, викторины и квесты – так в «Экспофоруме» отмечали «Мировой Новый год» со 2 по 7 января.