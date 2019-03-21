После кражи в Третьяковке картины Куинджи Минкульт планирует создать собственную службу безопасности

Отвечающий за сохранность музейных коллекций отдел безопасности намерены создать в Министерстве культуры. О формировании собственной службы в Минкульте задумались после работы специальной комиссии, исследовавшей обстоятельства похищения картины «Ай Петри» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Об этом 21 марта пишет РБК.

«Мы доложили заместителю председателя правительства Ольге Голодец о проведенной работе. По итогам совещания принято решение, что в Министерстве культуры будет создано подразделение, которое будет заниматься комплексной безопасностью учреждений культуры. Это касается не только музеев, но и всех учреждений культуры», — заявил заместитель министра культуры Николай Овсиенко.

По словам Овсиенко, о создании своего охранного подразделения речи не идёт. Сейчас эти функции выполняет Росгвардия, сотрудничество планируется расширить. Также комиссия рекомендовала выделить целевое финансирование на модернизацию технической безопасности музеев.

Ранее комиссия Министерства культуры выявила нарушения в системах безопасности крупнейших музеев России. Проверки проводились в Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Государственном историческом музее.