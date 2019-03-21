Росавиация отказала лоукостеру «Победа» в запуске новых направлений. Петербуржцы не улетят в Грузию, москвичи в Италию

Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ отказалась выдать авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») допуски к рейсам в ряд городов Турции, Италии, Греции и Грузии, свидетельствует опубликованный 21 марта приказ Росавиации.

В частности, лоукостер не сможет начать полеты из Петербурга в грузинский Батуми, из Краснодара в Анталью, а из Москвы в итальянские Римини, Бари, Бергамо, Кальяри, Катанию, Геную, Рим, Палермо и Тревизо, греческие Салоники и Ираклион и грузинский Кутаиси. Кроме того, комиссия отказалась увеличивать частоту полетов «Победы» из Москвы в Пизу с 6 до 7 раз в неделю.

Ранее авиакомпания заявила об отмене перелетов по шести международным направлениям из Пулково (в Лондон, Стамбул, Жирону, Кельн, Пизу и Тбилиси), прежде заявленных в летнем расписании. Причиной стали проверки службы авиационной безопасности. Желание пограничников досмотреть запломбированные кухонные отсеки стало приводить к массовым задержкам рейсов, сбоям графика и, как следствие, убыткам. Причем подобное любопытство те проявляли только к бортам, выполняющим международные полеты.