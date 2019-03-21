Мелочь, но аккуратно. Для бачка стеклоомывателя в авто придумали крышку-трансформер

Инженеры чешской марки Skoda придумали, как избавить автомобилистов от неприятных ситуаций, когда при наполнении бачка стеклоочистительной жидкости часть ее проливается в подкапотное пространство.

Как сообщает 21 марта пресс-служба марки, в компании разработали специальную крышку для бачка стеклоочистителя в концепции Simply Clever. При открывании эта крышка трансформируется в воронку, упрощая процесс наливания жидкости в бачок. Это решение будут применять на новых машинах, а для старых крышку выпустят отдельно.

Первой «умную» крышку бачка получит новый хетчбэк Skoda Scala, построенный на платформе MQB-A0 концерна Volkswagen. Производство модели стартовало в феврале 2019 года на заводе в Млада-Болеславе, а в европейской продаже она появится во втором квартале года. В Россию ее в обозримом будущем поставлять не планируют из-за цены: при импорте на российском рынке она окажется дороже Octavia, объясняет «Автостат».

В будущем встроенную в крышку воронку получит городской SUV Skoda Kamiq, а затем и остальные новые модели чешского бренда.