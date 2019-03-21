Правительство продлит соглашение с нефтяниками о заморозке цен на топливо на второй квартал

Правительство РФ продлит соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке на второй квартал 2019 года. Об этом сообщает 21 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Он пояснил, что такая мера необходима для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.

«Это решение мы не можем принять самостоятельно, это нужно принимать в рамках ЕАЭС. <...> На этот период, пока мы разрабатываем этот механизм, пока он не вступит в действие, [принято решение] на один квартал продлить еще раз соглашение с нефтяниками о стабилизации цен», – сказал Козак.

При этом параметры соглашения с нефтяниками могут быть уточнены, в том числе в части обязательств по объемам поставок и на биржу, и на внутренний рынок летнего дизеля и бензина. Как именно, станет известно на следующей неделе.

Крупнейшие нефтяные компании согласились стабилизировать оптовые цены на бензин и дизельное топливо в конце октября 2018 года. Предложение правительства стало реакцией на жалобы независимых АЗС, которые из-за подорожания топлива на оптовом рынке больше не могут сдерживать цены в рознице.