Табло на «Сортавале» и КАД заработали. Сети починили досрочно

Аварийно-восстановительные работы на дорогах «Сортавала» и КАД удалось завершить досрочно, уже к полудню 21 марта, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напомним, вчера на кабельной сети произошла авария, из-за которой на 57-километровом участке трассы «Сортавала» и на 30-километровом участке на севере КАД вышло из строя оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением.

Починкой сетей занялся генподрядчик ООО «Профинженерстрой», работы велись и днём, и ночью. Сейчас работа табло и знаков переменной информации осуществляется в штатном режиме.