Из Петербурга налегке. Авиакомпания «Россия» рассказала, на каких рейсах можно будет сэкономить на багаже

Авиакомпания «Россия» со 2 апреля введет безбагажные тарифы для 36 рейсов из Петербурга, выполняемых под коммерческим управлением «Аэрофлота», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании 21 марта.

В частности, возможность улететь налегке будет введена на 22 из 23 внутрироссийских (всех, кроме рейса Санкт-Петербург — Москва) и на 14 из 19 международных направлений. «Тарифы не распространяются на рейсы авиакомпании, выполняемые под кодом SU, из Санкт-Петербурга в Барселону, Бургас, Ниццу, Париж и Тель-Авив», – уточнили в «России».

О намерении ввести безбагажные тарифы группа «Аэрофлот» сообщила 19 марта. Уточнялось, что они вводятся по просьбам пассажиров, которые путешествуют только с ручной кладью и вынуждены платить за неоказанную, по сути, услугу перевозки регистрируемого багажа. За счет этого на некоторых направлениях снижение стоимости минимального тарифа составит до 30%.