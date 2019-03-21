В Центре комплексного благоустройства сменился руководитель после визита силовиков

Бислан Сатуев больше не является руководителем ГКУ «Центр комплексного благоустройства». 7 марта в учреждении проходили оперативные мероприятия.

Информацию об увольнении Сатуева 21 марта подтвердили в комитете по благоустройству, сам он на звонок не ответил. Судя по сайту центра, исполняющим обязанности главы является Игорь Шуляченко.

Напомним, 7 марта сотрудники ФСБ провели мероприятия в помещениях центра на Седова, 14. Незадолго до этого врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что правоохранительные органы и комиссия Смольного должны разобраться с информацией о плохой уборке города от снега. Итоги снежной зимы, которая, судя по всему, подкосила петербургскую карьеру Сатуева, «Фонтанка» подробно подводила в первый день весны.

Бислан Сатуев пришел в Центр комплексного благоустройства в 2015 году, вначале он был назначен заместителем главы. «В Петербурге видна несогласованность коммунальных служб, – говорил он в тот момент. – Петербуржцы должны знать, как тратятся деньги, выделяемые на уборку, почему они тратятся». Сатуев считается одним из петербургских чиновников «албинского» призыва: когда бывший вице-губернатор Петербурга возглавлял Костромскую область, Сатуев работал заместителем главы Костромы, а в 2012 году в течение двух месяцев даже был и. о. мэра города. Впоследствии он ушел вслед за Игорем Албиным в Минрегионразвития, а затем и в Петербург.