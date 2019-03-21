Победа в международных олимпиадах сделает школьников миллионерами. Рассказывать о достижениях будет фонд Ролдугина

Победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам будут выплачивать премии. Указ о данной мере поддержки подписал президент Владимир Путин 21 марта.

Из документа, опубликованного на сайте Кремля, следует, что за золотую медаль в международной олимпиаде школьники получат миллион рублей, за серебряную — 500 тысяч, бронзовую — 400 тысяч. Первые выплаты назначены победителям 2018 года. Денежное вознаграждение также будут выплачивать и преподавателям.

Организацию и информационное сопровождение присуждения премий возьмёт на себя фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин.