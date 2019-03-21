«Умные, неординарные, богатые». Выпускник школы КГБ, депутат Госдумы объяснил, почему чиновники заслуживают роскошную жизнь за госсчет

Депутат от «Единой России» Александр Максимов назвал причины лютой и, по его мнению, несправедливой ненависти русского народа к чиновникам. Простолюдины не могут без зависти смотреть на умных, неординарных и успешных представителей нации.

Максимов взял слово при обсуждении запрета на покупку дорогих автомобилей для чиновников. Этот законопроект, по словам депутата, «Единая Россия» не одобрила, чтобы не идти на поводу у людей, которые питают ненависть к состоявшимся и успешным людям, передает мысль Максимова 21 марта РИА «Новости».

Депутат уверен, что чиновники заслуживают роскошь за госсчет, и ограничивать их не нужно. Народ традиционно не любит людей богатых, умных и образованных, подчеркнул Максимов: «Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага».

Хвалебные эпитеты депутат не экономил. По его мнению, чиновники относятся к категории лиц, которые выделились из общей среды, становятся маяками, являются двигателями прогресса.

Депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» не согласились с коллегой и попросили не говорить за весь русский народ, а уж если чиновник достоин роскоши, то пусть обретается в ней за свой счет. Однако законопроект им продавить не удалось, его не приняли. В России по-прежнему не действуют ограничения на роскошные закупки для чиновничества.

Александру Максимову 72 года. Депутатом Госдумы он стал в сентябре 2016-го, в Москву переехал из Новокузнецка. В 1971-м окончил Челябинский политех, в 1986-м – высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского.

Судя по последней декларации о доходах, Максимов зарабатывает более 10 млн рублей в год. На него зарегистрированы 32 сотки земли, автомобиль Land Rover, два прицепа, снегоход, снегоболотоход, 140-метровая квартира. Квартиру как депутату Госдумы ему тоже предоставили — площадью 80 метров. У Максимова в собственности также находятся 190-метровый жилой дом, баня размером со служебную квартиру (78 квадратных метров). Жена владеет 275-метровым домом.