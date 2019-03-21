Пользователи жалуются на сбой в работе «Яндекса». Легла почта, не едут такси

Сервисы «Яндекса» оказались недоступны для многих жителей России во второй половине дня 21 марта. Специалисты компании заверяют, что проблема с вызовом такси и отправкой писем уже устранена.

По данным сайта Downdetector, жалобы на работу «Яндекса» посыпались около 16:00. Пользователи лишились музыки, сервис по вызову такси не принимал заказ, сбоили карты и сайт, не удавалось воспользоваться почтой. Она же «лежала» десять дней назад.

География жалоб включает Петербург, Москву, Новосибирск, Самару, Казань, Челябинск, Уфу, Краснодар, Нижний Новгород и другие города.

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что надолго от сервисов пользователей не отрезало. «На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», – рассказали в компании.