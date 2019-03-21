25 лет производителю бриллиантов из Якутии

фото предоставлено компанией «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Российский бизнес, по мировым меркам, молодое явление и не так много компаний, начавших свой путь в девяностых, можно увидеть сегодня на рынке.

В этом году производителю бриллиантов и украшений с ними из Якутии, компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», исполняется 25 лет со дня основания.

Пережив все кризисы и дефолты нашей экономики компании удалось не просто выжить, но и преуспеть, увеличив с 2005 года показатели прибыли производства в 14 раз, и доведя количество торговых точек собственной и франчайзинговой розничных сетей до 97 штук. В компании верят, что причиной тому служит собственное производство, контроль качества продукции на всех этапах и уровень цен.

фото предоставлено компанией «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

ЭПЛ – компания полного цикла и весь процесс, от огранки бриллианта, создания ювелирного украшения и до продажи его клиенту, осуществляется самой компанией, без посредников. Что позволяет делать минимальную наценку и продавать украшения по привлекательным, для клиентов, ценам.

Постоянное совершенствование новых технологий ювелирного и гранильного производства, а также повышение квалификации сотрудников обеспечивает появление новых сплавов, моделей коллекций, уникальных гарантий, что позволяет постоянно удивлять и радовать клиентов компании.

Уровень мастерства ювелиров и огранщиков ЭПЛ лучше всяких слов демонстрирует тот факт, что в Государственное хранилище ценностей Республики Саха (Якутия) регулярно попадают работы мастеров компании.

фото предоставлено компанией «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Наверное самым большим нематериальным активом компании, но от этого не менее ценным, является любовь всех сотрудников «ЭПЛ. Якутские бриллианты» к своему делу.

Почувствуйте эту любовь, посетив ювелирные салоны ЭПЛ по адресам:

ТЦ «Европолис» Полюстровский проспект, 84А

г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 22/2

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