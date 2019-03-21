Microsoft подселил в автомобили технологию, основанную на облаках и искусственном разуме

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о начале внедрения платформы Alliance Intelligent Cloud, основанной на технологии Microsoft Azure, облачных хранилищах и искусственном интеллекте. Платформа разрабатывалась совместно франко-японским альянсом и американским софтверным гигантом.

Автомобили альянса станут первыми, использующими технологию Microsoft Connected Vehicle в массовом порядке, говорится в пресс-релизе Microsoft. Внедрение Alliance Intelligent Cloud начнется с новых Renault Clio и Nissan Leaf, продаваемые на рынках Японии и Европы.

Автомобили, подключенные к платформе, получат постоянный доступ в интернет, дистанционную диагностику, возможность скачивания дополнительного программного обеспечения, автоматического обновления программ и открытые информационно-развлекательные сервисы.

При этом Alliance Intelligent Cloud – это масштабируемая платформа, которая может охватывать не только возрастающее количество автомобилей, но и расширять список своих функций, в том числе доступ к базам данных и бизнес-операциям, а также подключение искусственного интеллекта.

Совместная платформа Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft разрабатывается с учетом будущей интеграции в инфраструктуры так называемых «умных городов» по мере их развития.