Рынки и зоны отдыха. Смольный хочет пустить бизнес в парки для развития общественных пространств

Пилотные проекты могут появиться в Таврическом саду, Парке 300-летия Петербурга и на Конногвардейском бульваре. Интерес уже высказала ресторанная группа Ginza.

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"/Архив

О том, что Смольный готовит концепцию развития общественных пространств с гастрономической составляющей, «Фонтанке» рассказал экономический вице-губернатор Евгений Елин. «Мы сильно заинтересованы в развитии комфортной среды. Есть целый ряд проектов, по которым ведутся переговоры с потенциальными инвесторами», – сказал он.

В качестве основных локаций по-прежнему рассматриваются городские продовольственные рынки, в частности прорабатывается предоставление в концессию Кузнечного и Мальцевского. «Пока там идут юридические споры, мы не можем [предоставить объекты]. Но к концу года, надеемся, они будут завершены», – сказал он.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Смольный приостановил переговоры с ресторанной группой Ginza, которой аппарат губернатора Полтавченко предлагал выбрать рынки для переформатирования в модный фуд-холл. Но чиновникам удалось найти альтернативу в виде городских парков. «С парками надо что-то делать, создавать там пространства. Все ездят в Москву, всем нравится Парк Горького. В Петербурге сделать подобное ничего не мешает», – сообщил Евгений Елин.

Пилотным проектом может стать территория в Таврическом саду на углу Потёмкинской и Шпалерной улиц, на которой сейчас находятся заброшенные теплицы, оставшиеся с советских времен. Этот участок бизнес пытается освоить более 10 лет. Так, еще в 2008 году компания «Потемкинская», на 80% контролируемая бизнесменом Алексеем Редозубовым, намеревалась возвести здесь жилой комплекс, но не смогла получить разрешение на строительство и обанкротилась. Земля в качестве залога по кредиту досталась банку «Санкт-Петербург», у которого в 2017 году ее выкупил Смольный. 2,7 га обошлись городу в 1 млрд рублей.

По словам Евгения Елина, условия предоставления земли бизнесу сейчас прорабатывает инвестиционный блок. В комитете по инвестициям на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. Но, по информации издания, речь может идти о механизме концессии: в обмен на инвестиции бизнес получит территорию и находящиеся на нем теплицы на определенный срок, по истечении которого она вернется в собственность города. При этом размер платежа в бюджет за аренду составит 30 млн рублей в год.

Смольный намерен приглашать бизнес и в другие парки. «Сейчас мы смотрим, где это возможно с точки зрения градозащитного законодательства. Ряд условий согласуем и первые результаты уже увидим до сентября», – сказал он. Одним из примеров может быть Парк 300-летия Петербурга. По словам чиновника, речь не идет о глобальной реконструкции, скорее о зонировании и размещении нестационарных торговых объектов. «Где гуляют, а где едят – Москва этот путь показала», – подчеркнул Евгений Елин. За возможность зарабатывать на гастрономии бизнес усовершенствует инфраструктуру, например, установит туалеты и детские площадки.

Развивать территории также планируется в форме государственно-частного партнерства, но не на условиях концессии, а в форме участия в управлении. Сейчас парки находятся в ведении ГУПов или компаний с 100-процентным участием города, пояснил Евгений Елин.

Еще одним перспективным районом для развития общественных пространств в Смольном считают территорию вокруг Адмиралтейства – Конногвардейский бульвар, площадь Труда, а также Манеж. «Есть также ряд университетов, которые предложили свои территории под создание креативных пространств», – сказал Евгений Елин, но конкретных претендентов не назвал.

Интерес к Таврическому саду уже проявила группа Ginza Project, которая ранее вела переговоры со Смольным о предоставлении городских рынков. По информации «Фонтанки», она уже обратилась в комитет по инвестициям с просьбой дать ей участок по модели ГЧП. В компании подтвердили, что готовы превратить теплицы в общественное пространство. «Оранжерея в Таврическом саду – уникальный объект, способный после обновления стать красивым, современным, интересным и комфортным местом притяжения для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Местом, куда сможет прийти каждый, чтобы приятно провести время, встретиться с друзьями, принять участие в мероприятии», – прокомментировали в пресс-службе Ginza Project. Но параметры проекта и возможные инвестиции рестораторы не уточнили, от комментариев по поводу других проектов Смольного также воздержались.

Андрей Бойков, партнёр Rusland SP, считает, что предлагаемая Смольным локация в Таврическом саду позволит создать в городе аналог Новой Голландии в уменьшенном варианте. «В проект можно включить зеленые зоны, территорию для выступлений, фуд-корт, детские и развлекательные зоны и т. д. Он будет являться неким магнитом и позволит оживить эту площадку», – комментирует эксперт. Чтобы заинтересовать бизнес, сроки окупаемости не должны превышать семи лет, но точные параметры будут зависеть от условий концессионного соглашения. Интерес к другим паркам будет зависеть от ограничений технического характера и наличия охранных обязательств. «Это может привести к удорожанию проекта в разы», – сказал он.

Глава ГК «БестЪ» Андрей Лушников, превративший заброшенные здания фермы Бенуа на Тихорецком проспекте в ресторан и детский образовательный центр, считает, что инвестиции в приспособление теплиц Таврического сада под общественное пространство могут составить до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, полная реконструкция оранжерей площадью 10 тыс. кв. м может достигнуть 1 млрд рублей. «Но окупаемость не очевидна. Я считаю, что это в большей степени социальный проект, возможно, имиджевый для крупного инвестора», – говорит он. Если же относиться к таким пространствам как к коммерческому проекту, есть риск, что парки попросту превратятся в скопища ларьков и ярмарок. «Не думаю, что город в этом заинтересован», – комментирует Андрей Лушников. Зато социальные проекты без излишеств создадут комфортную среду для горожан и повысят капитализацию самого города. «После того как мы открыли школу в Саду Бенуа, стоимость недвижимости в окрестных домах выросла на 12%», – говорит он.

Но быстро и минимальными усилиями создать в Петербурге проект масштаба столичного Парка Горького, по мнению участников рынка, вряд ли не получится. Так, стоимость реновации ЦПКиО в Москве, проходившей с 2011 по 2018 год, оценивалась в 2 млрд долларов. В ходе проекта в парке демонтировали порядка 100 аттракционов и нелегальных объектов, проложили 2000 кв. м асфальта, высадили 1,9 га новых газонов и цветников.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»