При крушении парома в Ираке погибли как минимум 40 человек. В основном — женщины с детьми

На реке Тигр неподалеку от иракского Мосула потерпел крушение туристический паром. Об этом 21 марта сообщает Reuters.

Источники издания в полиции и спасательной службе страны рассказали, что погибли как минимум 40 человек. Причем большинство жертв — женщины с детьми, которые не умели плавать, уточнил глава гражданской обороны Мосула Хусам Халил. Экстренным службам удалось на данный момент спасти 12 человек. По предварительной информации, причиной трагедии стал перегруз парома.