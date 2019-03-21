Австралийцу пришлось постараться, чтобы выгнать из прохладной машины упрямую коалу

Австралийский винодел на собственном опыте узнал, что может случиться, если оставить машину в винограднике открытой и с включенным кондиционером. Незваный пассажир очень не хотел покидать прохладный автомобиль.

О произошедшем винодел Тим Уитроу из Южной Австралии рассказал на своей странице в Facebook. В понедельник, 18 марта, он приехал на семейный виноградник, расположенный примерно в 40 километрах от города Аделаида, чтобы проверить ягоды. Он был с собакой, поэтому оставил дверь машины открытой, а кондиционер включенным.

Через некоторое время Тим заметил, что в его машине есть кто-то еще. В салоне обнаружилась коала, и выгнать ее оказалось не так-то просто.

«Понадобилось довольно много уговоров, чтобы заставить этого дерзкого малыша уйти», – написал Тим.

На память ему остались внушительные царапины на приборной панели.