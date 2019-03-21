Извинения не помогли. Заявившего о пенсионерах-тунеядцах депутата лишили мандата
Волгоградская областная дума поддержала постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Гасана Набиева, ставшего известным благодаря рассуждениям о пенсионерах-тунеядцах. Об этом сообщает сайт регионального парламента 21 марта.
Набиев подал заявление о сложении с себя полномочий 14 марта, сегодня парламентарии документ рассмотрели и поддержали. Ранее депутата исключили из партии «Единая Россия».
Справка:
6 марта Набиев на заседании Волгоградской областной думы заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем материальном положении. По его словам, люди с таким уровнем доходов «нормально не работали», но имели возможность «стать нормальным человеком». После резонанса в СМИ Набиев принес извинения.