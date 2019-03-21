Извинения не помогли. Заявившего о пенсионерах-тунеядцах депутата лишили мандата

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6 марта Набиев на заседании Волгоградской областной думы заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем материальном положении. По его словам, люди с таким уровнем доходов «нормально не работали», но имели возможность «стать нормальным человеком». После резонанса в СМИ Набиев принес извинения.