У киллера-неудачника заклинило пистолет. Его задержал мужчина, который должен был стать жертвой

В Москве наемный убийца пал жертвой некачественного вооружения. Как сообщили в Следственном комитете 21 марта, у злоумышленника заклинило пистолет, из-за чего он не смог выполнить заказ.

Инцидент произошел накануне, 20 марта, на Часовой улице в столице. Стрелял киллер из сигнального пистолета, причем успел сделать два выстрела.

«Повредив лишь манжет куртки, одетой на предполагаемой жертве, довести свой преступный умысел до конца не смог ввиду заклинивания в патроннике ствола патрона. После чего попытался скрыться, но был задержан потерпевшим и его коллегой», – говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Задержан мужчина 1998 года рождения. Расследование продолжается.