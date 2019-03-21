Группа RBI – партнер «Золотого пера 2018»

Ксения Потеева

Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») стала официальным партнером XXIV профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо».

«Честность, гражданская позиция и стремление к открытому диалогу всегда были в числе лучших традиций петербургской журналистики. Мы поддерживаем эти традиции как компания, которой небезразлична судьба Петербурга, поэтому уже не впервые становимся партнерами «Золотого пера»,– говорит президент Группы RBI Эдуард Тиктинский. Кстати, два года назад, именно Эдуард Тиктинский вручал «Золотое перо» коллективу авторов «Фонтанки.ру» за победу в номинации «Экономический фундамент».

«Золотое перо» – один из крупнейших и старейших в Петербурге и области профессиональный конкурс журналистов, который ежегодно проходит с 1995 г. Цель конкурса – поощрение журналистов и творческих коллективов СМИ, заслуживающих своей деятельностью наибольшего уважения и признания. Журналистские работы оценивает профессиональное жюри, в которое входят авторитетные журналисты и руководители ведущих медиа.

В разные годы лауреатами конкурса становились звезды петербургских медиа, а также многие другие журналисты, хорошо известные в Петербурге и за его пределами.

В 2019 г. на конкурс «Золотое перо 2018» поступило более 300 заявок. А самой популярной из года в год остается номинация «Человеческая история». Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в пятницу, 22 марта, в Доме журналиста на Невском просп., 70.