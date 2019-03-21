В цифровом пространстве автобизнеса появились новые игроки – вьетнамские хакеры

Компьютерные хакеры, которых подозревают в связях с государственными структурами Вьетнама, атакуют иностранные автомобильные компании. Их интересуют не столько передовые технологии, сколько устройство и структура крупного бизнеса.

Калифорнийская компания FireEye, специализирующаяся на кибербезопастности, отметила нарастание таких атак в начале февраля этого года, пишет Automotive News. Попытки взлома отмечались в ряде связанных с автобизнесом компаний в Юго-Восточной Азии и в «регионе, окружающем Вьетнам», как выразился представитель FireEye Ник Карр. По его мнению, эта активность находится в русле попыток Вьетнама выстроить собственную автомобильную промышленность.

Любопытно, что атаки не были направлены на кражу интеллектуальной собственности или передовых технологий. Скорее всего, считает Карр, взломщики искали корпоративную информацию и интересовались бизнес-процессами – такие сведения также позволяет получать конкурентное преимущество на современных рынках.

FireEye следит за вьетнамскими хакерами с 2014 года. За это время они атаковали технологические, инфраструктурные и консультационные компании, не брезгуя параллельно и угрозами местным политическим активистам.

В то время как наиболее активным кибершпионажем, по мнению американских специалистов, занимаются группы из Китая, России и Северной Кореи, вьетнамская история показывает, что в такую деятельность включаются все новые страны.