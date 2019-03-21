Аршавин назначен послом чемпионата Европы по футболу от России

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу 2020 года. Бывший спортсмен вошел в элитную компанию.

Как сообщается 21 марта на официальном сайте УЕФА, помимо Аршавина послами стали 34 представителя разных стран: Хенрик Ларссон (Швеция), Бриан Лаудруп (Дания), Юрген Клинсманн, Лотар Маттеус (Германия), Антониос Никополидис, Ангелос Харистеас (Греция), Тьерри Анри, Робер Пирес, Давид Трезеге, Кристиан Карамбе, Юрий Джоркаефф, Марсель Десайи (все – Франция), Карел Поборски, Владимир Шмицер (оба – Чехия), Карлес Пуйоль, Гаиска Мендьета (все – Испания), Деку, Рикарду Карвалью, Нуну Гомеш, Луиш Фигу, Манише, Витор Байя (все – Португалия), Петер Шмайхель (Дания), Кларенс Зеедорф, Патрик Клюйверт, Руд Гуллит (все – Нидерланды), Алан Ширер, Стив Макманаман, Майкл Оуэн (все – Англия), Хаби Алонсо, Хави Эрнандес (оба – Испания), Джанлука Дзамбротта, Алессандро Дель Пьеро (Италия).

Напомним, Евро-2020 по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. От России заявлен только Санкт-Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля). На работу организационного комитета матчей чемпионата Европы 2020 года в Петербурге будет выделено 370 млн рублей из федерального бюджета.