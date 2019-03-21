Патриарх собрал меценатов для помощи молодежи. Юным лидерам помогут Ротенберг, Басков и Малахов

Благотворительную платформу «Россия — в будущее» создали в Москве при патриархе Кирилле. Помогать главе Русской церкви растить юных лидеров будут телеведущий Андрей Малахов, бизнесмен Роман Ротенберг, глава совета при патриархе Инал Ардзинба, певец Николай Басков, актриса Надежда Михалкова, совладелец «Ингеоком-Траста» Эрнест Рудяк, член Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко и другие.

Об этом 21 марта сообщает РБК со ссылкой на координатора проекта Тимура Усманова.

Цель нового проекта – развитие молодежи, поддержка молодых лидеров. Не забудут и про укрепление семьи как важного социального института.

Начнут меценаты с «Университета будущего». Сначала как курсов при вузах для молодых государственных и общественных деятелей по лидерству и духовному развитию, потом проект должен вырасти в самостоятельную образовательную площадку.

«Мы хотим создать мощную благотворительную платформу, которая позволит привлечь к совместной реализации проектов максимальное число успешных молодых людей России», — приводит слова Усманова агентство.

В октябре 2018 года при патриархе Кирилле был создан межконфессиональный совет по делам молодежи. В сфере его интересов — образование, цифровизация, благотворительность, организация культурно-массовых акций и международная деятельность. Возглавил совет Инал Ардзинба, ранее руководивший департаментом по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ в администрации президента. Это управление курирует помощник главы государства Владислав Сурков.