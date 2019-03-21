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Строительство
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21.03.2019 16:19
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«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Ипотечный уикенд»

«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Ипотечный уикенд»

фото предоставлено «Петербургская Недвижимость»

С 21 по 24 марта только в «Петербургской Недвижимости» – специальные условия клиентам, приобретающим квартиру в ипотеку. 

«Ипотечный уикенд» — это четыре дня низких ставок и дополнительных скидок. Так, покупатели смогут оформить кредит со ставкой от 6,3%*: такие условия предоставляет банк ВТБ эксклюзивно для клиентов «Петербургской Недвижимости». Важное преимущество объявленного уикенда – быстрое рассмотрение заявки на ипотеку, всего за 1 день, услуга полностью бесплатна. 

В рамках «Ипотечного уикенда» также предоставляются дополнительные скидки на квартиры в объектах комфорт-класса от компании Setl City: это более 10 жилых комплексов в разных районах Петербурга. 

«Петербургская Недвижимость» — ведущий брокер строящейся недвижимости в Санкт-Петербурге. Компания сотрудничает с более чем 30 банками и 40 застройщиками: покупателям предоставляются привлекательные цены на квартиры и оптимальные условия кредитования. «Ипотечный уикенд» — это отличный повод не откладывать приобретение недвижимости и без промедления оформить кредит, не дожидаясь очередного повышения ставок.

*Предложение действительно на 21.03.2019. Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО) (ген. лиц. №1000 от 08.07.2015) по программе «Строящееся жилье». Предложение распространяется на все строящиеся объекты комфорт-класса от Setl City, кроме ЖК «Зеленый квартал». Процентная ставка в рублях на первый год кредитования составляет от 6,3% годовых, в последующие годы от 10% годовых в случае оформления комплексного страхования. Первоначальный взнос от 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования от 14 до 362 месяцев. Сумма кредита от 1 000 000 рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и от 500 000 рублей на объекты, расположенные на территории Ленинградской области. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредиту за каждый день просрочки. Подробности предложения по телефону 8 (812) 335-55-55 и на сайте www.3355555.ru.

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/green-kvartal/declarations

 

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фото предоставлено «Петербургская Недвижимость»
21.03.2019 16:19

«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Ипотечный уикенд»

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