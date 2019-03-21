Под мостом Бетанкура тает чёрный снег. «Чернильные» потоки подбираются к Малой Неве

Степень загрязнения окружающей среды рядом с мостом Бетанкура между Васильевским островом и Петроградской стороной протестировал скопившийся за зиму снег. Состояние природного индикатора 21 марта зафиксировал фотограф «Фонтанки».

Неубранный сугроб найден на Серном острове. Он притаился под мостом Бетанкура и успешно слился с окружающим пейзажем, замаскировавшись под груды земли. Опознать в тёмно-бурых, местами — до черноты, залежах наследство зимы удаётся с трудом.

От неуверенного весеннего солнца сугроб пока укрывает тень от автомобильной переправы. Стаивать «вечная чернота» вместе с накопленными элементами, очевидно, будет в почву и Малую Неву.

Мост Бетанкура построен к чемпионату мира по футболу. Неразводная переправа соединила Васильевский и Петроградский районы и практически упёрлась в дом №5 по Ремесленной улице. Притиснутые к новой магистрали жители просили отселить их от грязи и шума и взывали о помощи сначала к городским властям, а потом и к Дональду Трампу.