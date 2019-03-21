Почему ипотеку нужно брать сейчас

Откладывая покупку квартиры на потом, вы теряете не только время, но и деньги: ипотечные ставки растут, а жилье в новостройках продолжает дорожать. «Петербургская Недвижимость», которая с 21 по 24 марта проводит «Ипотечный уикенд», подробно объясняет, почему с решением квартирного вопроса затягивать не стоит.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Ипотечные ставки

С сентября прошлого года Центробанк уже дважды повышал ключевую ставку: из-за этого росли ставки по кредитам, в том числе и жилищным. В настоящее время средневзвешенная ставка составляет 10,5%, хотя еще в начале года составляла 9,66%, по данным ЦБ. Изменение показателя в ближайшем будущем зависит от множества факторов, в том числе внешнеэкономических, а также темпов инфляции. Однако есть все основания ожидать дальнейшего роста ипотечных ставок.

В рамках «Ипотечного уикенда» клиенты «Петербургской Недвижимости» могут оформить кредит на специальных условиях, которые пока еще действуют, – будет предоставлен широкий спектр различных программ. Например, в банке ВТБ, ключевом партнере компании, покупателям компании предоставляются ставки от 6,3% годовых*.

Оформление кредита

Оформление ипотеки иногда занимает достаточно длительное время: это может случиться из-за того, что банк долго рассматривает заявку. С 21 по 24 марта вы сможете решить вопрос с одобрением кредита оперативно. Ведущие банки будут рассматривать заявки от клиентов «Петербургской Недвижимости» в первую очередь – одобрение можно будет получить за один день. Услуга по подаче заявки на ипотеку – бесплатна, а покупатели смогут выбрать наиболее подходящие программы из предложений 30 банков-партнеров компании.

Дополнительные скидки

В «Ипотечный уикенд» клиенты «Петербургской Недвижимости» получают дополнительные скидки. Они распространяются на квартиры во всех жилых комплексах комфорт-класса от компании Setl City: это более десяти проектов в Красносельском, Приморском, Василеостровском, Невском, Выборгском, Московском и Кронштадтском районах.

Ожидаемый рост цен

С 1 июля 2019 года в силу вступают поправки в 214-ФЗ, и рынок переходит на проектное финансирование. Вы по-прежнему заключаете ДДУ, но деньги переводятся на эскроу-счет в банк, с которым у застройщика заключен договор. Получить средства застройщик сможет только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации первой собственности на квартиру, а для финансирования строительства банк выдаст компании долгосрочный кредит со ставкой от 5% годовых. Это значит, что деньги для девелоперов станут дороже.

Вероятнее всего, стоимость метра на старте строительства приблизится к стоимости в уже готовом доме. По мнению экспертов компании «Петербургская Недвижимость», застройщики начнут плавно повышать цены уже с апреля. Кроме того, с большой вероятностью разнообразные скидки и акции будут проводиться не на старте продаж, а ближе к сдаче дома. Исчезнет также и скидка на квартиру, действующая при 100%-й оплате и ипотеке.

Если вы давно думали об оформлении ипотеки, «Ипотечный уикенд» от «Петербургской Недвижимости» – хороший повод воспользоваться предложениями и приобрести квартиру на специальных условиях.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

*Предложение действительно на 21.03.2019. Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО) (ген. лиц. №1000 от 08.07.2015) по программе «Строящееся жилье». Предложение распространяется на все строящиеся объекты комфорт-класса от Setl City, кроме ЖК «Зеленый квартал». Процентная ставка в рублях на первый год кредитования составляет от 6,3% годовых, в последующие годы от 10% годовых в случае оформления комплексного страхования. Первоначальный взнос от 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования от 14 до 362 месяцев. Сумма кредита от 1 000 000 рублей на объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга и от 500 000 рублей на объекты, расположенные на территории Ленинградской области. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредиту за каждый день просрочки. Подробности предложения по телефону 8 (812) 335-55-55 и на сайте www.3355555.ru.

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/green-kvartal/declarations