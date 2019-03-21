Аналитики подсчитали легковушки в России. Петербург в тройку регионов-лидеров не попал

В России, по данным на 1 января 2019 года, насчитывается 43 миллиона 526 тысяч легковых автомобилей. При этом 20% этого автопарка приходится всего на четыре «столичных» региона: Москву, Подмосковье и Петербург с Ленинградской областью.

Как сообщает 21 марта аналитическое агентство «Автостат», традиционно самым крупным парком легковых автомобилей в России может похвастать Москва. На начало этого года в столице их насчитывалось почти 3,7 миллиона. Следом идет Московская область, где на учете ГИБДД числятся чуть более 2,7 миллиона машин. В сумме на эти два региона приходится 15% автопарка страны.

В Петербурге парк легковушек насчитывает 1,7 миллиона машин, но в рейтинге он занимает только четвертое место. Третья строчка досталась Краснодарскому краю, где зарегистрированы почти 1,9 миллиона авто. В Ленинградской области их насчитывается 0,5 миллиона, и в топ-20 самых крупных автопарков РФ она не вошла, как и другие регионы, где на учете стоит менее 1 миллиона легковушек.