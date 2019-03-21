Атмосферный фронт гонит на Петербург штормовой ветер. Сбивать с ног будет в пятницу

Ухудшение погоды и разгул стихии ожидают в Петербурге синоптики к концу рабочей недели. Ветер в пятницу разгонится до штормовых 24 метров в секунду, предупреждают в городском МЧС.

Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном гидрометцентре, порывы северо-западного ветра принесёт с собой очередной атмосферный фронт. Кроме того, он обещает незначительно понизить температуру – установившийся дневной плюс в минус не просядет, но ночью будет прохладнее.

9 марта ветер был немногим менее крепок, но и он спровоцировал угрозу наводнений и закрыл затворы дамбы. По прогнозам синоптиков, ветер завтра будет дуть с «неопасной» стороны и к наводнению Петербургу готовиться пока рано.