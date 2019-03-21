Дело о падении лесов с крыши Генштаба ушло в суд. Отвечать за троих пострадавших будет сотрудник подрядчика

Следственный комитет Петербурга завершил расследование уголовного дела о падении строительных лесов с крыши западного крыла Генштаба, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает сайт ведомства 21 марта.

Фигурантом дела стал 38-летний начальник участка компании, которая проводила ремонтные и реставрационные работы в доме 10 на Дворцовой площади. Как полагает следствие, обвиняемый не обеспечил необходимые меры безопасности на вверенной ему территории. Участок работ должны были оборудовать защитными ограждениями, однако 21 августа 2018 года их не оказалось. Деревянные балки от порывов ветра посыпались на прохожих.

Травмы получили три человека. Серьёзнее всех пострадала 16-летняя школьница. С повреждением позвоночника её транспортировали в Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера. Работы на кровле проводила обслуживающая организация объектов Министерства обороны.

Происшествие квалифицировали по части первой ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Материалы производства направлены в суд.