Ночью в Петербурге разведут три моста

В ночь на пятницу, 22 марта, в Петербурге разведут три моста: Володарский, Благовещенский и Тучков. Об этом сообщает СПб ГБУ «Мостотрест».

Благовещенский мост будут разводить дважды: с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00.

Остальные переправы начнут разводить в 2 часа ночи. Володарский мост – до 5:45, Тучков – до 4:55.

Технологические разводки мостов в Петербурге производят всю рабочую неделю. Специалисты выполняют профилактическое обслуживание и проверят готовность разводных пролетов к навигационному периоду.