Ночью в Петербурге разведут три моста
В ночь на пятницу, 22 марта, в Петербурге разведут три моста: Володарский, Благовещенский и Тучков. Об этом сообщает СПб ГБУ «Мостотрест».
Благовещенский мост будут разводить дважды: с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00.
Остальные переправы начнут разводить в 2 часа ночи. Володарский мост – до 5:45, Тучков – до 4:55.
Технологические разводки мостов в Петербурге производят всю рабочую неделю. Специалисты выполняют профилактическое обслуживание и проверят готовность разводных пролетов к навигационному периоду.
Справка:
До открытия сезона навигации, которое намечено на 10 апреля, запланировано более 50 тестовых разводок переправ через Неву и Малую Неву. В прошлом году навигация на этих реках стартовала 10 апреля и завершилась 30 ноября. На рукавах Невы она началась позже — 20 апреля, а закончилась только 15 ноября.