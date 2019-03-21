Вас спросить забыли. Чем грозит отмена публичных слушаний, которую предложили в Смольном

Мусороперерабатывающие заводы и полигоны, апартаменты под видом санатория и кинотеатры. Все это можно будет размещать в Петербурге без учета мнения горожан, если Заксобрание одобрит пару важных документов, опасаются градозащитники.

Роман Яровицын/Коммерсантъ

Петербургские депутаты 20 марта приняли за основу законопроект врио губернатора Александра Беглова, благодаря которому в ряде случаев мнение общественности о новых строительных проектах на публичных слушаниях спрашивать будет необязательно.

Инициатива предлагает отменить этап публичных слушаний по правилам землепользования и застройки в случаях, когда речь идет о размещении объектов регионального значения. Если такой объект есть в Генплане, но отсутствует в ПЗЗ, исполнительная власть сможет напрямую дать указание местной администрации за 30 дней привести правила в соответствие с Генпланом. Интрига заключается в том, что в Генеральном плане, в отличие от правил, характеристики будущего объекта отражены только в общих чертах.

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) — нормативный правовой акт, который прописывает нюансы использования и застройки территории. Он основан на зонировании города на территориальные зоны и установлении для них градостроительных регламентов. ПЗЗ устанавливает высоту, площадь, объем объекта строительства.

В проекте закона указано, что возможность прописать случаи, когда общественные слушания можно будет не проводить, присутствует в федеральном законодательстве — Градостроительном кодексе РФ, в соответствии с которым и предлагается привести региональные нормы.

Как поясняет глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов, с последствиями принятия этого закона в случае, если он не претерпит значительных правок, город столкнется после 2021 года, так как предполагается, что большинство объектов регионального значения будут отражены уже в новом Генеральном плане, на подготовку которого осталось полтора года.

Срок годности Генплана Петербурга должен был закончиться в конце прошлого года. Принятие нового документа перенесли на 2021 год, а действующий закон обновили спешными правками. Содержание этого документа напрямую связано со списком региональных объектов.

Прикинуть потенциальных победителей в случае принятия поправки можно, взглянув на проект закона «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на Генеральном плане Санкт-Петербурга», который был внесен Георгием Полтавченко, и пылится в Заксобрании еще с лета 2016 года. Второе чтение в парламенте документ прошел еще в июле того же года.

В числе длинного перечня объекты водного, воздушного и городского транспорта — станции метрополитена, здравоохранения, культуры, спорта и благоустройства. Против того, чтобы «застолбить» место в Генплане под размещение детсадов, школ, больниц, станций метро, велодорожек и парков горожане вряд ли будут возражать. Однако обойти публичные слушания также могут объекты «обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов», если говорить проще – свалки и мусороперерабатывающие заводы.

Кроме того, в списке есть и «санаторно-курортные центры». Эта строка может облегчить жизнь застройщикам апартаментов. Например, именно такой статус официально носит ЖК «Светлый мир «Внутри...», который возводит в Сестрорецке дочерняя компания девелопера Seven Suns Development в Сестрорецке.

Сыграть на руку отмена ПЗЗ может и в частных случаях, которые тем не менее становятся обычно камнем преткновения между местными жителями с одной стороны и властями и бизнесом – с другой. Среди таких городских кейсов можно вспомнить проект строительства спорткомплекса Nova Arena в Муринском парке, ради которого Смольный летом прошлого года выделил 1,8 га земли. Решение было принято вопреки мнению местных жителей.

Законодательная инициатива может сильно упростить ситуации, аналогичные конфронтации вокруг реконструкции или строительства нового стадиона на месте СКК «Петербургский». Публичные слушания, на которых, как могло бы ожидаться, соберутся все противники демонтажа спорткомплекса ради строительства новой ледовой арены, в этом случае проводить просто не будут.

Полный перечень объектов, которые могут появиться в Генплане, можно посмотреть здесь.

Поправка не коснется линейных объектов, в число которых входят автодороги и улично-дорожная сеть, линии электропередачи и связи, а также трубопроводы и железная дорога.

С другой стороны, принятие решения об отмене публичных слушаний поможет ускорить градостроительные процессы. В качестве иллюстрации можно вспомнить строительство в рамках государственно-частного партнерства 40-й больницы в Курортном районе. Разработанный проект всего на каких-то 3 метра не вписался в установленные ПЗЗ ограничения по высотности. С точки зрения закона власти обязаны провести повторные публичные слушания в 18 районах.

Как рассказали «Фонтанке» знакомые с ходом рассмотрения инициативы, утверждение списка объектов, которые должны попасть в главный градостроительный закон города, застопорилось в том числе из-за споров вокруг включения туда так называемых «зон с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности».

В последней редакции законопроекта этих зон нет, однако их включение в список предусматривает предложенная постоянной парламентской комиссией по городскому хозяйству поправка от июля 2018 года. Предполагалось, что эта зона может распространиться на центр Петербурга, с помощью которой строительство новых объектов в исторической части города попадет под контроль Заксобрания. Но понимания, как именно будет работать этот инструмент, пока нет.

Сразу после того, как парламент принял законопроект за основу, в Мариинском дворце собралась рабочая группа для обсуждения спорных моментов проекта документа. Противники отмены слушаний полагают, что аргументом в их пользу может стать статус Петербурга как субъекта Федерации, рассказал «Фонтанке» депутат Заксобрания, член парламентской комиссии по городскому хозяйству Борис Вишневский.

«Возможность внесения изменений в правила землепользования и застройки для размещения объектов регионального значения предусмотрена 33 статьей Градостроительного кодекса. Но в ней идет речь о том, что это может быть сделано или для поселения, или для городского округа. Санкт-Петербург не является ни тем, ни другим, а на его территории есть только муниципальные образования», – говорит депутат.

Он пояснил, что для субъектов Федерации существует статья 63 ГК, в которой прописано, что правила застройки принимаются на весь субъект.

Кроме того, чиновники Смольного и депутаты не сошлись во мнении, кто именно будет утверждать совместную схему территориального планирования города и Ленобласти. В Смольном считают, что это полномочие будет реализовано с помощью закона. Парламентарии ссылаются на п. 13 ст. 63 Градкодекса, где прямо сказано, что нормы терпланирования утверждаются именно законодательными органами.

Напомним, что в 2014 году Госдума поправкой в Градкодекс забрала полномочия утверждать ПЗЗ у Заксобрания и отдала их Смольному. А Конституционный суд, куда депутаты отправились отвоевывать право обратно, их поддержать отказался. Однако утверждение схем территориального планирования осталось за законодательной властью, и эти функции отдавать правительству депутаты не собираются.

На подготовку поправок к губернаторскому проекту депутатам и экспертам отвели месяц.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»