Певица Юлия Началова похоронена на Троекуровском кладбище. С ней простились тысячи поклонников

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания и похорон 38-летней певицы Юлии Началовой. Перед погребением ее отпел священник.

Гражданская панихида собрала тысячи человек, из-за хлынувшего на кладбище потока людей процедура прощания длилась в полтора раза дольше запланированного — три часа вместо двух.

С Началовой прощались десятки звезд российской эстрады. Филипп Киркоров не совладал с эмоциями. Утром он заказал к кладбищу автомобиль с венком от своего имени, но под конец прощания все же приехал сам с букетом желтых тюльпанов, назвал покойную «солнышком» и усомнился в ее смерти: «Не могу поверить, что она ушла».

Печальную весть удостоверил священник. Он провел обряд отпевания у могилы. Юлии Началовой отвели место на 17-м участке кладбища. Он достаточно новый, просторный и пока еще не обжитый.

Гражданская панихида по Началовой проходила в Большом траурном зале Троекуровского некрополя. Он считается крупнейшим в России.

С Началовой также простились Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Николай Басков, Сергей Пенкин, Надежда Ручка, Зара, Анастасия Стоцкая, Лариса Долина, Кирилл Андреев из «Иванушек», Вячеслав Манучаров, Сергей Крылов, Бари Алибасов, Теона Дольникова, Ирина и Виктор Салтыковы, Денис Клявер, Тимур Родригез, Ксения Новикова.

Певица скончалась 16 марта в больнице. Ее госпитализировали с заражением крови. Сепсис стал следствием подагры.

Сегодня на Троекуровском кладбище покой также обрел режиссер Марлен Хуциев. С ним прощались в Доме кино, столичная пресса пишет о сотнях пожелавших проститься с мэтром москвичах.