Народная в томатах: грузовик споткнулся о маршрутку, копятся пробки. Переворот попал на видео

Авария с участием маршрутки и грузовика, случившаяся на пересечении проспекта Большевиков и Народной улицы, днём 21 марта собирает пробки по всем направлениям. Фургон завалился набок, и продукты из кузова рассыпались по проезжей части. В маршрутке ударились два человека.

В УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» уточнили, что ДТП произошло на Народной, 100, около 13:10. Пострадали двое: водитель маршрутки – мужчина 1970 года рождения, а также пассажирка 1942 года рождения. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«Проезжала 5 минут назад, выводили бабулю под руки в карету скорой помощи», – пишет Алина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Александра, ехавшая в маршрутке, рассказывает: «Даже не поняла, все так быстро произошло... Бабушка рукой сильно ударилась, и водитель плечом».

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения. Видно, что грузовик, едущий по Народной в сторону Мурманского шоссе, врезается в маршрутку, выходящую на круг с проспекта Большевиков. Сигналов светофора не видно, но к тому моменту, как грузовик вылетает на перекрёсток, легковушка уже давно остановилась перед светофором.