20 лунок с аммонитом. Под Петербургом МЧС начало бомбить лёд

Первые ледовзрывные работы провели в устье реки Сясь в Волховском районе Ленобласти. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Ледовзрывные работы проводятся в два этапа – сначала запускают заряд малой мощности, а затем более сильный, чтобы избежать гибели рыбы.

«При подрыве использовался аммонит, который был заложен в 20 лунок в каждом из четырех рядов. Заряды подвешиваются под лёд и находятся в воде. В зависимости от глубины погружения регулируется и площадь подрыва. Чем ниже, тем заряд должен быть больше. Лунки бурятся мотобуром, на это ушло около шести часов», — рассказал начальник управления по обеспечению гражданской защиты Ленинградской области Александр Астафуров.

Видео: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

По прогнозам синоптиков, половодье в этом году в Ленинградской области ожидается во второй-третьей декаде апреля. В этот период возможно возникновение ледовых заторов на реках Сясь, Оять и Паша. Для проведения превентивных мероприятий по их устранению из бюджета Ленинградской области выделено более полутора миллионов рублей.