Коляда опять провалился на ЧМ по фигурному катанию. Ягудин и Тарасова разнесли его в прямом эфире

Петербургский фигурист Дмитрий Коляда на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) 21 марта по итогам короткой программы занял лишь десятое место. 24-летний спортсмен допустил сразу несколько серьезных ошибок в прыжках: не выполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп, сделав лишь тройной тулуп, а при исполнении тройного лутца добавил двойной тулуп.

Комментаторы Первого канала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион – 2002 Алексей Ягудин жестко раскритиковали Коляду.

«Чтобы не было дальнейших нападок, я пока помолчу, но одно хочу услышать от Миши Коляды, от тренера. После выступления Саши Самарина (также провалился, заняв 20-е место. — Ред.) мы услышали ту фразу, которая мне до сих пор запомнилась: «Простите, нам стыдно». Хотелось бы услышать это и сейчас», – заявил Ягудин.

«Я не могу уже о нем говорить. Получается, что я его все время ругаю, а хвалить-то не за что, так бы похвалила бы. Куда он так разогнался на тулуп, как сумасшедший, когда он его с такой скоростью-то прыгал? Он же не на скачках. Они сами себе не рады. Его баллы – это хорошо. Ему просто подфартило с оценками. Вопрос стоит о квоте. Не то что две квоты, то с одной-то приехать», – подытожила Тарасова.

Согласно регламенту, страна, результаты двух лучших фигуристов которой в сумме дают 13 и менее мест, получает максимальное количество квот — три. Пока квоты россиян действительно под угрозой. После короткой программы Михаил Коляда (84,23) — 10-й, Андрей Лазукин (84,05) – 11-й, Александр Самарин (78,38) — 20-й.

Лидируют Натан Чен (США, 107,40), Джейсон Браун (США, 96,81) и Юдзуру Ханю (Япония, 94,87).

Ранее российские спортивные пары выиграли две медали: серебро у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронза у Натальи Забияко и Александра Энберта.