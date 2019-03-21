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Строительство
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21.03.2019 15:11
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Что такое жилье бизнес-класса, и кто его покупает

Что такое жилье бизнес-класса, и кто его покупает

LEGENDA Intelligent Development

Несмотря на то, что на рынке недвижимости понятие «жилье бизнес-класса» существует уже давно, многие так и не поняли, что это за «бизнес», и кто его покупатель.

Как бы странно это не прозвучало, но не только у покупателей, но и у многих девелоперов, проектирующих, строящих и продающих жилье «бизнес-класса», нет однозначного понимания, каким должно быть жилье бизнес-класса и потребности каких именно людей оно должно удовлетворять. Мешает и отсутствие общепринятых рыночных стандартов для этого сегмента. Все, как правило, заканчивается банальным более высоким, по сравнению с массовым жильем, уровнем цены и плюс-минус тянущим на «бизнес» местом расположения дома: близко к центральным районам или основным магистралям – значит, «бизнес».

Размытость параметров жилья бизнес-класса вынудила компанию «Легенда» создать собственный сегмент. Слово «бизнес» в название осталось, но первым, и главным, в названии стал бренд LEGENDA – LEGENDA Business. Зачем был нужен этот креатив? Да затем, чтобы подчеркнуть, что у компании есть стандарты этого класса – четкие, сформулированные и понятные и с точки зрения качества, и с точки зрения содержания. Легенда точно знает, каким должен быть «бизнес» и для кого он.

Для «Легенды» просто хорошей локации оказалось недостаточно, чтобы заявить проект в сегменте «бизнес». В компании уверены, что без понимания, для кого строится дом, невозможно найти покупателя. А потому, здесь хорошо знают своего клиента не только в лицо, но и со всеми его личными обстоятельствами, привычками и прочими индивидуальными запросами.

Подробное изучение потребительского спроса происходило в связи с выходом на рынок первого для «Легенды» проекта в сегменте LEGENDA Business – дома на Московском проспекте, 65. Он строится на пересечении Московского проспекта и Обводного канала, на месте, известном всем петербуржцам тем, что там долгое время располагался молокозавод «Петмол».

Место, безусловно, во всех смыслах привлекательное: и близость к центру, и атмосфера исторического Петербурга, и красивые виды на город, и канал в гранитной набережной, и метро в трех шагах.

Формулируя портрет будущего жителя «Московского, 65» в «Легенде» отталкивались не столько от критерия «уровень дохода на члена семьи», сколько от портрета, типажа человека, его взглядов на жизнь. В результате родились четыре очень четких, выпуклых и ярких образа покупателя, которые были условно названы «Заботливый родитель», «Опытный бизнес-потребитель», «Trendy Hunter» (от англ. «охотник за трендами») и «Бывалый прагматик».

В следующем материале мы подробно расскажем обо всех четырех типах покупателя жилья бизнес-класса по версии компании «Легенда» и, возможно, в одном из них вы узнаете себя.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

«Московский, 65» – застройщик OOO "ДИНАМИКА", проектная декларация на сайте https://moskovsky65.legenda-dom.ru

 

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