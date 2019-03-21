В Петербурге деревья-долгожители обзаведутся паспортами. Первым станет вековой тополь, заставший две войны

В Международный день лесов, который отмечают 21 марта, петербургские активисты поздравят местных растительных старожилов, снабдив их именными табличками. Начинать собираются с «единственного выжившего».

Как сообщают в группе «Деревья Петербурга», первым поименованным станет 109-летний берлинский тополь, который был посажен у Банковского моста в 1914 году. Его собратья росли вдоль канала Грибоедова от Спаса на Крови до Гороховой улицы.

Дожить до наших дней из всей династии смог только один. Кроме имени и возраста, на его табличке значится «единственный выживший». Любопытные факты появятся и рядом с другими долгожителями.

«Таких свидетелей истории Петербурга осталось немного, поэтому мы не стали ждать, когда КГИОП признает их памятниками, а начнем отмечать уже сейчас», – говорят активисты.

Следующим на очереди «паспорт» получит «самый старый дуб на Васильевском». По приблизительным подсчётам, его возраст под двести лет.