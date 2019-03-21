Ространснадзор рассказал, сколько штрафов по «Платону» взыскал за год

Почти миллион штрафов выписала Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России нарушителям в системе «Платон» за 2018 год. Общая сумма наказаний составила 1,4 миллиарда рублей.

Полномочия по контролю за нарушителями и право выписывать штрафы по «Платону» МВД передало Ространснадзору в июле 2018 года. Как рассказал глава ведомства Виктор Басаргин, в минувшем году Ространснадзор проверил 146 тысяч транспортных средств и оформил 978,3 тысячи постановлений об административных нарушениях, передает 21 марта РБК.

Система «Платон», облагающая грузовики массой более 12 тонн платой за проезд по федеральным трассам, действует в России с ноября 2015 года. Сначала тариф составлял 3,73 рубля за километр. После многочисленных протестов его снизили до 1,53 рубля за километр, но позднее все равно повысили. С 1 июля 2018 года тариф должен был вырасти уже до 2,15 рубля за километр, но правительство перенесло индексацию на 1 июля 2019 года.

В июле 2018-го Федеральная служба судебных приставов Петербурга рассказала о том, сколько штрафов по «Платону» было взыскано в Северной столице.